Викрито аферистів, які ошукати тих, хто хотів ошукати країну

Результат: кримінальне провадження та загроза від 3 до 8 років ув’язнення.

17-річний киянин, який виїхав під час воєнних дій на Тернопільщину, відкрив підпільний бізнес з організації виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Неповнолітній спритник зібрав команду із 11 осіб, які займалися розробкою, рекламою, адмініструванням відповідного Телеграм-каналу, приймали замовлення та готували підроблені довідки. Послуги вартували в середньому 1000 євро.

Але замовники своїх документів для виїзду за кордон так і не дочекалися. Бо підроблені довідки були не про непридатність до служби, а про нібито фігурування у кримінальних провадженнях. Цю інформацію надавали клієнту та вказували, що нічого з цим зробити не можуть. Й оскільки це випадок не гарантійний, тому кошти не повертатимуть.

Таким чином злочинній групі вдалося ошукати 34 особи та привласнити понад 1 млн 200 тисяч гривень. Після отримання заяви від потерпілого, Кіберполіції знадобилися лічені дні, щоб вийти на слід зловмисників. Нині всіх учасників схеми встановлено, організатору повідомлено про підозру за шахрайство.