Викрито аферистів, які ошукати тих, хто хотів ошукати країну
Опубликовано
Результат: кримінальне провадження та загроза від 3 до 8 років ув’язнення.
17-річний киянин, який виїхав під час воєнних дій на Тернопільщину, відкрив підпільний бізнес з організації виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Неповнолітній спритник зібрав команду із 11 осіб, які займалися розробкою, рекламою, адмініструванням відповідного Телеграм-каналу, приймали замовлення та готували підроблені довідки. Послуги вартували в середньому 1000 євро.
Але замовники своїх документів для виїзду за кордон так і не дочекалися. Бо підроблені довідки були не про непридатність до служби, а про нібито фігурування у кримінальних провадженнях. Цю інформацію надавали клієнту та вказували, що нічого з цим зробити не можуть. Й оскільки це випадок не гарантійний, тому кошти не повертатимуть.
Таким чином злочинній групі вдалося ошукати 34 особи та привласнити понад 1 млн 200 тисяч гривень. Після отримання заяви від потерпілого, Кіберполіції знадобилися лічені дні, щоб вийти на слід зловмисників. Нині всіх учасників схеми встановлено, організатору повідомлено про підозру за шахрайство.
Загалом Кіберполіція отримала майже 700 звернень громадян про випадки шахрайств, пов’язаних із воєнними діями. Встановлено майже 480 причетних осіб. Це псевдоволонтери, псевдоріелтори, псевдоперевізники та підроблювачі документів для виїзду за кордон.
Правоохоронці продовжують виявляти та затримувати тих, хто наживається на чужій біді. Якщо Ви стали жертвою шахраїв, обов’язково повідомляйте про це Кіберполіцію [email protected]