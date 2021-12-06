На Одещині судитимуть організатора та трьох пособників вбивства «партнера» по наркобізнесу

Доброславська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох пособників за фактами вбивства чоловіка, заволодіння транспортним засобом та порушення недоторканності житла (ч.ч. 3, 5 ст. 27, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ч. 15, ч. 1 ст. 162 КК України).

За даними слідства, у червні цього року четверо молодиків вирішили організувати бізнес, пов’язаний із збутом наркотичних засобів. Спільником залучили потерпілого. У подальшому, між ними виникли непорозуміння. Для реалізації намірів вбити чоловіка, спільники підготували місце на території колишніх складських приміщень заводу неподалік Одеси та заманили потерпілого під приводом зустрічі з постачальниками наркотиків. Після того, як чоловік прибув, його почали душити та завдали не менше 14 ударів ножем у шию, голову та спину. Внаслідок тілесних ушкоджень, чоловік помер від крововтрати.

Надалі, щоб приховати сліди, спільники присипали загиблого землею та зникли з місця події на автомобілі потерпілого.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 Головного Управління Нацполіції в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Одеської обласної прокуратури