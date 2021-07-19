2-річна дівчинка загинула, ще двоє дітей та двоє дорослих травмовані у ДТП на Львівщині (фото)

Зараз на місці зіткнення двох легкових автомобілів та вантажівки працюють слідчі, уточнюється кількість потерпілих, їх діагнози, а також особи усіх учасників ДТП. Водія, який спричинив аварію, затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Сьогодні, 19 липня, близько 17.30, до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Солонка сталася ДТП за участю трьох транспортних засобів.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ауді», 37-річний львів‘янин, здійснюючи обгін у недозволеному місці, скоїв зіткнення з автопоїздом ДАФ, внаслідок чого вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де її водій скоїв зіткнення з легковим автомобілем «Деу».

Внаслідок зіткнення 2-річна дівчинка, пасажирка «Деу», отримала травми, від яких загинула на місці події. Ще двоє дітей, хлопчики віком 4 та 12 років, які перебували у цьому ж автомобілі, а також ще двоє пасажирів, особи яких встановлюються, з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні, їх діагнози уточнюються.

Водія «Ауді» затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події, кількість травмованих та особи усіх учасників ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Поліція Львівської області