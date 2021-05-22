На Одещині судитимуть правоохоронця, який зламав ніс підлітку, «виховуючи» його

В Одеській області перед судом постане правоохоронець, який побив 17-річного хлопця та зламав йому ніс.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Теруправління ДБР у Миколаєві та Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції встановили, що правоохоронець безпідставно застосував силу щодо підлітка.

Там зазначають, що поліцейський зупинив місцевого 17-річного жителя Одеси без вагомої причини та під час так званого «виховання» надягнув кайданки на хлопця та завдав йому кілька ударів кулаком в обличчя.

Унаслідок цього підліток отримав закритий перелом кісток носу.

Наразі інспектор патрульної поліції отримав обвинувачення у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством та застосуванням спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція цієї статі передбачає до 8 років ув’язнення. // Громадське