На Одещині в Управлінні виконання кримінальних покарань виявлено факт службового підроблення

Прокурорами прокуратури Одеської області спільно зі співробітниками Управління внутрішньої безпеки державної кримінально-виконавчої служби України і органів юстиції виявлено факти службового підроблення та незаконного поводження зі зброєю працівниками Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.

Прокурорами прокуратури Одеської області спільно зі співробітниками Управління внутрішньої безпеки державної кримінально-виконавчої служби України і органів юстиції виявлено факти службового підроблення та незаконного поводження зі зброєю працівниками Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції.

З’ясовано, що посадовими особами Управління відряджено та видано зброю підлеглим працівникам для участі у змаганнях. Проте працівник, за яким закріплено відповідну зброю, її не отримував та не брав участь у змаганнях, не зважаючи на те, що в Книзі видачі та приймання зброї і боєприпасів підрозділу воєнізованого формування Управління є його підпис.

За вказаними фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 366 КК України та ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР у Миколаєві.

Прес-служба прокуратури Одеської області