На Одещині викрито схему розкрадання «ковідних» коштів на закупівлі захисних масок

Служба безпеки України викрила схему розкрадання коштів, виділених на боротьбу з пандемією коронавірусу (COVID-19) на території Одеської області.

Посадовці відділу охорони здоров’я Чорноморської міської ради вкрали майже половину коштів, виділених на закупівлю захисних масок на початку пандемії.

Зокрема, колишня виконувачка обов’язків начальника відділу охорони здоров’я уклала договір з комерційною структурою на придбання захисних масок на загальну суму 380 тис. гривень. При цьому вартість вказаної продукції завищили майже в півтора рази.

За результатами ініційованої СБУ товарознавчої експертизи, збитки завдані державі цією оборудкою становлять понад 140 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, зловмисниці повідомлено про підозру.

Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження направлено до суду.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки осіб.

Викриття протиправної схеми здійснювали співробітники УСБУ в Одеській області спільно з ГУ Національної поліціїв Одеській області за процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури.

Управління СБ України в Одеській області