На Одещині виявили партію кокаїну вартістю понад 200 мільйонів

У Морському торговельному порту «Південний» правоохоронці виявили майже 60 кг кокаїну вартістю понад 200 млн гривень.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу прокуратури Одеської області.

Зазначається, що прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом контрабанди наркотичних засобів (ст. 305 КК України).

Правоохоронці виявили у Морському торговельному порту «Південний» прихований від митного контролю наркотичний засіб, контрабандно переміщений в Україну з Еквадору, в особливо великому розмірі – майже 60 кг кокаїну, вартістю на «чорному ринку» понад 200 млн гривень.

Наразі проводяться відповідні слідчі дії, направлені на встановлення всіх осіб, причетних до злочину, притягнення їх до кримінальної відповідальності та запобігання вчинення нових злочинів. // Діло