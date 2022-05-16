У Києві затримали покидька, котрий відібрав телефон у дитини

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та час слідства він перебуватиме під вартою. За вчинення грабежу в умовах воєнного стану правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції Києва від заявника надійшло повідомлення про те, що на вулиці Якубовського невідомий відібрав у його 9-річного сина мобільний телефон та втік. На виклик прибули дільничні та оперативні співробітники.

Як повідомив заступник начальника управління — начальник кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Максим Строк, оперативні співробітники спільно з дільничними офіцерами поліції швидко затримали зловмисника неподалік від місця скоєння злочину:

«Під час поверхневого огляду у чоловіка в правій кишені штанів ми виявили викрадений смартфон. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка вилучила речовий доказ та затримала порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий уродженець Київської області, 1983 року народження».

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури правоохоронці повідомили чоловіку про підозру. Санкція статті передбачає від семи до десяти років тюремного ув‘язнення.

«На час слідства суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», — додав майор поліції.

Відділ комунікації поліції Києва