На Одещині водій на «Dodge» збив на смерть 10-річного велосипедиста

Вчора, 24 жовтня, 37-річний житель Одеського району збив «Dodge Charger» дитину в селі Струмок, коли вона їхала на велосипеді по дорозі. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події до приїзду швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці перевірили водія легковика на вміст алкоголю в крові. За результатами тесту він був тверезий.

Відомості за фактом аварії внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз.

Всі обставини ДТП з’ясовуються.

Відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП в Одеській області