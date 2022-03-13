На Одещині затримали мародера, який обікрав музичну школу

За крадіжку, вчинену у період воєнного часу, правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Зловмисник проник до учбового закладу, зламавши двері, і забрав з приміщення музичні інструменти, статуетки, художні роботи та багато інших речей майже на дванадцять тисяч гривень.

Та за такий ганебний вчинок розплата не змушує довго чекати. Вже наступного дня співробітники карного розшуку територіального відділу поліції викрили мародера і затримали його, коли він йшов збувати крадене. Частину майна на той час чоловік встиг розпродати, те, що залишилося, правоохоронці вилучили.

«Правопорушник – раніше судимий за аналогічні злочини 40-річний житель райцентру. Слідчі повідомили йому про підозру в крадіжці, передбаченій частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб. Наразі встановлюються особи, які придбали крадені музичні інструменти», — зазначив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області