Закарпатські поліцейські затримали підозрюваного у пограбуванні підприємця з Мукачева

Співробітники Мукачівського районного управління поліції спільно з оперативниками карного розшуку Головного управління поліції розкрили майновий злочин, скоєний щодо мукачівського підприємця.

Подія мала місце 22 червня цього року. Тоді по вулиці Івана Парканія в Мукачеві невідомий чоловік силою відібрав від потерпілого сумку з грошовими коштами в сумі 11 650 Євро та 1000 доларів. Окрім цього у сумці знаходилися і ювелірні вироби.

Провівши ряд оперативних заходів працівникам поліції вдалося встановити особу підозрюваного – ним виявився 31-річний житель райцентру.

За силової підтримки спецпризначенців РПОП, сьогодні, 30 червня, фігуранта було затримано за місцем його проживання.

Слідчі Мукачівського районного управління поліції вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Також суд вже розглянув клопотання слідчого та обрав для підозрюваного запобіжний захід у виляді тримання під вартою

Наразі досудове розслідування продовжуються, оскільки у правоохоронців є оперативна інформація, що у затриманого могли бути спільники.

Поліція Закарпатської області