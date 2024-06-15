На Одещині біля відстійника для фур знайшли тіло жінки

Небіжчицю було виявлено вдень 13 червня на 425 кілометрі траси Київ–Одеса біля відстійника для фур.

Для встановлення причини смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Наразі слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та розпочали досудове розслідування.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Одещини