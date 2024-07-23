На Одещині чоловік позбавив життя жінку, яка надавала йому прихисток

Поліцейські викрили уродженця Миколаївщини в умисному вбивстві пенсіонерки з Подільського району. Правопорушник затриманий в процесуальному порядку. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.

Подія сталася декілька днів тому в одному із сіл Ананьївської територіальної громади. Мертву 83-річну жінку з травмами голови виявили в її будинку родичі і сповістили про це поліцейських. Вони ж повідомили, що з оселі зник мобільний телефон та велосипед господарки.

Співробітники територіального підрозділу поліції та Подільського районного управління поліції провели низку оперативно-розшукових заходів і за кілька годин встановили особу, причетну до злочину.

Ним виявився 38-річний чоловік без постійного місця мешкання, який раніше квартирував у старенької. Він двічі вдарив жінку сокирою по голові, що призвело до відкритої черепно – мозкової травми та забійної рани тім’яної області. Точна причина смерті потерпілої буде встановлена за результатами судово – медичної експертизи.

Крім того, перед тим як залишити місце злочину, зловмисник прихопив телефон і велосипед старенької та рушив до товаришів, де його і затримали оперативники.

З місця пригоди слідчі вилучили імовірне знаряддя злочину, інші речові докази, що мають значення у справі, і скерували їх на експертні дослідження. До матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, долучені також двоколісник та мобільник потерпілої.

За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За клопотанням правоохоронців суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Мотиви злочину будуть встановлюватись під час розслідування, в ході якого слідчими буде надана також правова оцінка діям зловмисника, пов’язаних із заволодінням майна потерпілої.

Слідство триває.

Подільське районне управління поліції