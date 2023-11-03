У пологових вигадують фейкові діагнози новонароджених, аби отримати подвійну оплату – МОЗ 

Пологові та перинатальні центри свідомо вказують несправжні діагнози для новонароджених задля переведення їх до іншої лікарні або на іншу схему лікування. Це дозволяє отримувати подвійну, а інколи і потрійну оплату за одного маленького пацієнта.

Факт зловживань встановили у ході моніторингу медичних закладів, яке провели Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України.

За попередніми розрахунками НСЗУ, медзаклади отримували подвійну оплату за приблизно 30% дітей, повідомляє МОЗ.

“У середньому по країні майже 20% немовлят, які народилися хворими, переводять в інший заклад та зазнають негативного впливу внаслідок транспортування.

В окремих лікарнях 100% немовлят, які вижили до 7 дня, були переведені до інших лікарень, попри те, що ці лікарні мали відповідні пакети послуг”, – зазначають у міністерстві.