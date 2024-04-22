На Житомирщині молодики забили до смерті односельчанина

Усім трьом повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи.

За процесуального керівництва прокурора Житомирської обласної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру у спричиненні тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого групою осіб, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Також, за участі прокурора, усім трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді цілодобового домашнього арешту.

Розслідуванням встановлено, що злочин скоїли троє жителів однієї з територіальних громад.

Подія відбулася у неділю, 7 квітня цього року. Пізно увечері онук із своїм приятелем прийшли відвідати літнього дідуся, який проживав один. Зайшовши до будинку, виявили односельчанина, котрий мав намір ночувати у помешканні. Це не сподобалося онуку. Він прогнав чоловіка у двір, де вже удвох з приятелем заподіяли йому численних ударів по голові та тулубу.

Після цього зателефонували ще одному знайомому та запросили його на місце події. На той час потерпілий трохи оговтався від побоїв, а побачивши своїх кривдників, хотів було захиститися. Однак новоприбулий парубок вихопив штахетину та долучився до побиття.

Аби приховати сліди злочину, напівпритомного чоловіка перенесли на протилежну сторону вулиці. Виявивши вранці на дорозі потерпілого, односельчани викликали невідкладну медичну допомогу. Однак через декілька днів, так й не опритомнівши, 64-річний чоловік помер.

Наразі триває досудове розслідування, яке проводить ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури