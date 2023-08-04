Заволодіння майже ₴455 тис. під час ремонту укриття садочка – на Київщині повідомлено про підозру посадовцю міськради та підряднику

Ювенальні прокурори Бориспільської окружної прокуратури повідомили про підозру начальнику відділу освіти Переяславської міської ради за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), а також директору товариства за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у лютому – квітні цього року між відділом освіти Переяславської міської ради та фізичною особою-підприємцем укладено договір про надання послуг з ремонту укриття закладу дошкільної освіти міста Переяслав.

Підрядник, залучив до виконання будівельних робіт у садочку вільнонайманих працівників, а звітуючи про результати виконаних робіт, вніс до офіційних документів неправдиві відомості, значно завищивши обсяги та вартість фактично виконаних робіт і підписав їх.

Посадова особа відділу освіти, у свою чергу, не перевірив належним чином обсяг та якість виконаних робіт та засвідчив акти своїм підписом. На підставі вказаних документів кошти перераховано на користь підприємства.

Згідно з висновками будівельно-технічної та економічної експертиз підряднику надлишково перераховано з бюджету майже 455 тисяч гривень.

На даний час, до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та арешту їхнього майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Бориспільського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – Бориспільський РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка : відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура