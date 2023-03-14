На Одещині чиновника судитимуть за систематичні побори з малого бізнесу

Прокурори Суворовської окружної прокуратури м. Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного спеціаліста з питань благоустрою однієї з селищних адміністрацій Чорноморської міськради Одеської області за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що службовець одержав 2700 дол США хабара у приватного підприємця за безперешкодне розміщення на території селища об’єктів торгівлі. За «винагороду» він обіцяв не створювати штучних перешкод та прискорити одержання дозволу на торгівлю.

Суму хабара, від 200 до 600 доларів США, чоловік розраховував відповідно до виду товару, строку та місця торгівлі.

Правоохоронці затримали службовця одразу після одержання неправомірних коштів.

Наразі обвинуваченого відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури