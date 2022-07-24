На Одещині державного виконавця затримано на хабарі

Прокурори Одеської обласної прокуратури спільно зі співробітниками Слідчого управління ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в Одеській області затримали державного виконавця одного з відділів державної виконавчої служби в Одесі під час одержання неправомірної вигоди.

З’ясовано, що держвиконавець вимагав від директора приватного підприємства хабар за скасування арешту, накладеного на розрахункові рахунки в рамках виконавчого провадження.

Після одержання 17 тис грн хабара службовця затримали на його робочому місці.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури