За один день – 18 травня 1944 року – радянська влада вирвала з корінням цілий народ

Десятки тисяч родин під дулами автоматів були вивезені у товарних вагонах. Без пояснень, можливості попрощатися з домом і права на власне життя.

Це була не просто депортація. Це був злочин – спроба стерти ідентичність, мову, пам’ять. Але кримські татари вистояли та повернулись. Зберегли себе, свою культуру й гідність.

Сьогодні ми згадуємо тих, хто не пережив дорогу вигнання і чужину. І водночас стоїмо пліч-о-пліч з киримли у боротьбі за український Крим і за право кожного народу жити на своїй землі.

Пам’ятаємо.

Служба безпеки України