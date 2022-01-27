Расстрел в Днепре: нацгвардеец служил три месяца, психологических проблем у него не замечали

Подозреваемый в расстреле пяти нацгвардейцев в Днепре не входил в группу усиленного психологического внимания. Он был задействован в охране «Южмаша» и прошел необходимую подготовку.

Об этом УНН рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

“Перед тем, как заступать на стражу, нацгвардейцы проходят общение с психологом, с медицинскими работниками на предмет того, чтобы выявить нарушения или состояния здоровья, или морально-психологического состояния. Этого не было, он не входил в группу усиленного психологического внимания, и, как сообщают в военной части, не наблюдалось других факторов, которые могли бы на это влиять”, — сказал собеседник УНН.

На вопрос о том, были ли у мужчины ранее конфликты, отметил, что сейчас все обстоятельства выясняются.

“Однако информация, что там были какие-то конфликты или иные ситуации на момент того, как он заступал в караул, не было”, — отметил Музычук.

Со слов спикера НГУ, мужчина был призван осенью этого года и в октябре уже был на службе, то есть три месяца.

Музычук подтвердил, что парень был задействован в охрану «Южмаша» и прошел необходимую подготовку.

“Одна из задач НГУ и ее подразделений — охрана таких важных предприятий, как «Южмаш», и для этого туда ежедневно выделяется личный состав караула, в который входил этот военнослужащий. Для того, чтобы он заступал в караул, есть целый этап введения службы, подготовки, изучения руководящих документов, обязанностей и прочее — он все это прошел”, — сказал он.

Относительно состояния пяти пострадавших в результате стрельбы, он сообщил, что у большинства из них ранения конечностей, им оказывается необходимая помощь.