На Одещині двох молодиків затримали за підозрою у підпалі поштового відділення

Правопорушники виконали замовлення, яке отримали від невідомої особи через один із месенджерів. Замість обіцяних грошей вони можуть отримати 10 років ув’язнення.

Подія сталася в Татарбунарах. Близько 23-ї години зловмисники розбили вікно будівлі пошти, облили придбаним на заправці бензином та підпалили. Загоряння ліквідували працівники приватної охоронної фірми, які прибули на спрацювання охоронної сигналізації. Ніхто з людей не постраждав.

Співробітники секторів кримінальної поліції та реагування патрульної поліції територіального відділення поліції, за сприяння співробітників управління кримінального аналізу ГУНП в Одеській області одразу розпочали пошуки паліїв. За дві години порушники були встановлені й затримані правоохоронцями. Ними виявилися місцеві хлопці віком 17 та 18 років.

«Юнаків завербували, ймовірно ворожі спецслужби, коли вони шукали роботу. За підпал поштового відділення їм обіцяли гроші. Вони виконали завдання і скинули так званому куратору відеопідтвердження. Втім оплату так і не отримали», – зазначив начальник відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць.

Поліцейські вилучили з місця злочину та в молодиків речові докази, у тому числі мобільні телефони з доказовою інформацією.

Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Згідно з санкцією ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років. Спільники затримані в процесуальному порядку. Суд обрав відносно них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

Поліцейські закликають молодь бути свідомою і за жодних обставин не погоджуватися на злочинні пропозиції, які ведуть на лаву підсудних. Звертаємось і до батьків: пильнуйте своїх дітей, більше спілкуйтеся з ними, цікавтеся їхнім оточенням, дозвіллям, наголошуйте на недопустимості вчинення правопорушень та наслідках протиправних дій.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини