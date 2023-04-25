На Одещині група шахраїв привласнила нерухоме майно на ₴10 мільйонів

Зловмисники шахрайським шляхом привласнили та легалізували земельну ділянку з базою відпочинку в Затоці. За такі дії їм загрожує до 12-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчі ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури та за оперативним супроводом управління СБУ в Одеській області встановили, що оборудку з державним майном організувала 41-річна жителька Одеси, яка тривалий час працювала у галузі права на одному з підприємств. Ще у 2019 році у жінки виник злочинний намір, спрямований на заволодіння однією з баз відпочинку в селищі Затока, що належала АТ «Укрпошта», та земельною ділянкою під нею, яка перебувала в комунальній власності Кароліно-Бугазької територіальної громади, загальною вартістю понад 10 мільйонів гривень, з подальшою легалізацією нерухомого майна.

Для реалізації задуму громадянка створила злочинну групу, до складу якої залучила у якості виконавців та пособників осіб з кола підлеглих, знайомих та родичів. Деяких вона повністю посвятила у свої плани, а деяких – частково.

До 2020 року спільники повністю провернули оборудку: підробили офіційні документи на нерухоме майно на підставну особу, забезпечили несанкціоновану зміну інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, оформили його на підконтрольну людину. На підставі сфальсифікованих документів зловмисники організували силове захоплення об’єктів нерухомості та примусове виселення осіб, які на законних підставах володіли ними. А надалі експлуатували майно, надаючи комерційні послуги населенню, та отримували прибуток.

Наразі за наявністю достатньої доказової бази правоохоронці повідомили організаторці та її підлеглому про підозру у заволодінні чужим майном та придбанні права на майно шляхом обману, вчиненому організованою групою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України), у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчинених організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 ККУ) та у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 ККУ).

Крім того, організаторці оборудки повідомили про підозру ще й у підроблені офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, які мають право видавати, посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 ККУ) та у використанні завідомо підроблених документів, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 ККУ).

За ці злочини правопорушникам загрожує покарання позбавленням волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове слідство, в ході якого поліцейські також встановлюватимуть повне коло осіб, причетних до шахрайства з нерухомістю, триває.

Поліцейські вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Поліція Одеської області