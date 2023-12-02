Оперативники встановили зловмисницю, яка обікрала волинянку на суму понад ₴100 тисяч

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У середу, 29 листопада, до поліції Волині надійшло повідомлення від мешканки Маневич Камінь-Каширського району.

Жінка розповіла, що, поки була відсутня, невідома особа проникла в її помешкання та викрала золоті прикраси. Сума завданих збитків сягнула майже 130 000 гривень.

оперативники встановили зловмисницю, яка обікрала волинянку на понад 100 тисяч гривень

Працівники поліції Волинської області провели ряд оперативно-розшукових заходів з застосуванням технічних можливостей. Правоохоронці зібрали усю інформацію про подію, допитали свідків, вилучили слідову інформацію. Завдяки злагодженій та оперативній роботі працівників кримінальної поліції особу крадійки встановили у лічені години.

Нею виявилась 21-річна мешканка Луцька. Скориставшись моментом, коли заявниці не було вдома, зловмисниця заволоділа її цінностями.

Після скоєння злочину дівчина відразу залишила населений пункт. Невдовзі її виявили та затримали оперативники кримінальної поліції у Луцьку.

Наразі крадійці вже оголосили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у справі триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області

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