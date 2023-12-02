Оперативники встановили зловмисницю, яка обікрала волинянку на суму понад ₴100 тисяч

У середу, 29 листопада, до поліції Волині надійшло повідомлення від мешканки Маневич Камінь-Каширського району.

Жінка розповіла, що, поки була відсутня, невідома особа проникла в її помешкання та викрала золоті прикраси. Сума завданих збитків сягнула майже 130 000 гривень.

Працівники поліції Волинської області провели ряд оперативно-розшукових заходів з застосуванням технічних можливостей. Правоохоронці зібрали усю інформацію про подію, допитали свідків, вилучили слідову інформацію. Завдяки злагодженій та оперативній роботі працівників кримінальної поліції особу крадійки встановили у лічені години.

Нею виявилась 21-річна мешканка Луцька. Скориставшись моментом, коли заявниці не було вдома, зловмисниця заволоділа її цінностями.

Після скоєння злочину дівчина відразу залишила населений пункт. Невдовзі її виявили та затримали оперативники кримінальної поліції у Луцьку.

Наразі крадійці вже оголосили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у справі триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області