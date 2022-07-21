На Одещині кіберполіцейські викрили молодика в шахрайстві з перевезенням біженців

Слідчі оголосили зловмиснику підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Кіберполіцейські встановили, що 24-річний житель Білгород-Дністровського району підшукував в телефонних месенджерах волонтерські групи і розміщував у них завідомо неправдиві оголошення про надання послуг перевізника. Молодик запевняв, що перевозить по країні громадян з Херсона, Дніпра, Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та інших куточків держави. Але для бронювання місця в автобусі треба було скинути на банківську картку завдаток.

У такий спосіб правопорушник ошукав двох чоловіків та жінку з Дніпра, Маріуполя й Одеси. Потерпілі звернулися з заявами до правоохоронних органів. Кажуть: заплатили шахраєві по п’ятсот, тисячі та дві тисячі гривень, після чого він їх заблокував.

Із залученням слідчих Білгород-Дністровського районного відділу поліції злочинну діяльність фігуранта задокументували. В якості речових доказів у нього вилучили мобільний телефон з переписками про домовленості з клієнтами та банківські картки, на які громадяни перераховували гроші.

«Зловмиснику повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Цей злочин передбачений ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Зараз слідство встановлює, чи є ще люди, яких ошукав даний молодик», – прокоментував подію начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області