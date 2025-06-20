На Одещині молодика судитимуть за погрозу вбивством колишній співмешканці та незаконне поводження зі зброєю

Слідчі висунули фігуранту обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років ув’язнення.

Правоохоронці встановили, що 20-річний березівець, взявши пістолет, приїхав до місця мешкання колишньої співмешканки відновлювати стосунки. Не заставши дівчини вдома, молодик облаяв її сусідок, вимагаючи, аби вони сказали, де та знаходиться, і поїхав геть. А згодом на своїй сторінці в одній із соціальних мереж опублікував допис із погрозами вбивства, адресований колишній, прикріпивши фото пістолета.

Після інциденту дівчина та одна з її сусідок звернулися по допомогу до поліції.

Правоохоронці затримали у процесуальному порядку молодика. У нього вилучили однозарядний пістолет, виготовлений саморобним способом, який відноситься до гладкоствольної вогнепальної зброї, що було підтверджено експертним висновком. Зі слів хлопця, зброю він знайшов і зберігав без дозвільних документів.

Поліцейські склали відносно нього адміністративні матеріали за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про дрібне хуліганство, вчинене відносно сусідок колишньої співмешканки. Суд ухвалив рішення про покарання за це правопорушення у вигляді штрафу.

За фактом погрози дівчині вбивством та придбання, носіння й зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу слідчими було розпочато кримінальні провадження. Зібравши достатню доказову базу, поліцейські висунули фігуранту обвинувачення за ч. 1 ст. 129 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за дані правопорушення – до семи років позбавлення волі.

На час слідства суд обрав молодику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скеровано до суду.

Державне обвинувачення в суді буде підтримувати Березівська окружна прокуратура.

Наголошуємо: відповідно до ч. 3 ст. 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності за незаконні носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв особа, яка добровільно здала їх органам влади.

Також нагадуємо, що в Україні триває кампанія щодо декларування зброї. Громадяни, які незаконно зберігають або знайшли вогнепальну зброю, її частини та боєприпаси до неї, повинні їх задекларувати. Це звільняє від кримінальної відповідальності.

Березівський районний відділ поліції Одещини