На Одещині підліток обікрав сусідку, а сусідка пограбувала підлітка

За обома фактами майнових злочинів поліцейські розпочали кримінальні провадження

До поліції звернулася жителька Березівського району з повідомленням про те, що жінка, яка живе з нею по сусідству, відібрала у її сина мобільний телефон. Сусідка у відповідь повідомила, що хлопець викрав у неї бензопилу і зламав її, тому в такий спосіб вона компенсувала завдані їй збитки.

Виїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували, що 14-річний юнак дійсно проник на територію чужого домоволодіння й забрав з господарського приміщення інструмент, щоб користуватися ним у побуті, а в процесі використання зламав його.

51-річна власниця майна, помітивши його зникнення, запідозрила у викраденні сусідів. Коли її припущення підтвердилося, жінка сказала, щоб відшкодували їй збитки, а після того, як мати підлітка їй відмовила, вихопила гаджет у хлопця і пішла геть.

Поліцейські розпочали кримінальні провадження за частиною 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та частиною 4 статті 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Відносно підлітка, який не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність за скоєний ним злочин, правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про застосування щодо нього примусових заходів виховного характеру.

Жінці поліцейські повідомили про підозру в пограбуванні, в цій справі ще триває досудове розслідування.

Поліцейські закликають громадян у випадку майнових конфліктів звертатися до уповноважених органів, а не скоювати правопорушення, а батьків – змалечку привчати дітей поважати право власності інших, не порушувати Закон і не заплямовувати свою репутацію, яка впливає на все подальше життя людини.

Березівський районний відділ поліції Одеської області