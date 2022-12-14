Погрожував вбити колишню та її батьків: до 7 років ув’язнення засуджено жителя Кропивницького

Постановлено обвинувальний вирок чоловікові, який майже півроку вимагав неіснуючий борг від колишньої дівчини та погрожував розправою їй та родичам. Публічне обвинувачення у справі підтримано Кіровоградською обласною прокуратурою.

У ході судових слухань прокурором доведено, що засуджений, після відмови колишньої коханої відновити стосунки, почав тереризувати останню та її родину, вимагаючи неїснуючий борг спочатку 2,5, а потім 4 тис доларів США.

Чоловік надсилав потерпілій та її родичам повідомлення з погрозами вбивства та насильства, приїздив до домоволодіння, виламував ворота та залякував.

Вироком Кіровського районного суду його визнано винним за ч. 4 ст. 189 (вимагання) КК України та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний час вирок суду ще не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

Кіровоградська обласна прокуратура