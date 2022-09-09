На Одещині планували запустити проросійський пропагандистський медіа-центр

Правоохоронці викрили мешканця Одеської області, який разом зі спільником планували створити проросійський канал, назвавши його «Український медіа-центр «Таврія». На виконання завдання представника РФ, вони розробили детальний план інформаційної діяльності, спрямованої на підтримку держави-агресора.

Відповідно до цього плану дружні до РФ радіо та телебачення мали сформувати у населення позитивне сприйняття так званої спеціальної військової операції РФ. Для цього в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та Автономній Республіці Крим створюється радіо та телебачення з ефірним покриттям південних регіонів України.

Підозрювані розраховували матеріальні та технічні потреби на здійснення протиправної діяльності – апаратні та виробничі приміщення, які повинні розташовуватися на території тимчасового окупованого міста Херсон або АР Крим.

Крім цього, вони створили Telegram-канал, в якому поширювали викривлені факти про неспроможність Збройних Сил України та виправдовували повномасштабну збройну агресію РФ, применшуючи боєготовність ЗСУ.

Завдяки правоохоронцям цей план не був реалізований. За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора одному громадянину повідомлено про підозру громадянину у колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України), а його спільнику – у державній зраді та колабораційній діяльності ( ст. 111, ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування здійснюється Головним управлінням СБУ в АР Крим за оперативного супроводу Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора