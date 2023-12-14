«Банківські» шахраї ошукали мешканця Тернопільщини на 19 тисяч гривень

Пройдисвіти продовжують наживатись на довірливих краянах.

До правоохоронців Тернополя звернувся 56-річний потерпілий, якого ошукали шахраї.

Як встановили поліцейські, до чоловіка зателефонувала невідома особа, яка представилась псевдопрацівником банку. Незнайомець повідомив, що шахраї проводять підозрілі транзакції з банківськими картками заявника і необхідно негайно убезпечити рахунок. Вивідавши необхідну інформацію, аферист отримав доступ до банківського рахунку. А через деякий час тернополянин виявив відсутність власних грошей.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції вкотре застерігають:

– не довіряйте невідомим співрозмовникам;

– співробітники банку ніколи не вимагають назвати цифри на зворотному боці картки (CVV-код), пароль від карти, термін дії, одноразовий пароль, код операції, який приходить на телефон;

– якщо вас просять перевести куди-небудь гроші для того, щоб активувати або розблокувати картку, не довіряйте- це шахраї;

– не повідомляйте персональні дані, номер та строк дії банківської картки, PIN-код, CVV-коди, паролі до Інтернет-банкінгу, кодове слово або іншу інформацію;

– не переходьте за сумнівними Інтернет-посиланнями;

Відділ комунікації поліції Тернопільської області