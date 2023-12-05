Поліцейські виявили у волинянина підроблене посвідчення УБД

Інцидент трапився учора, 4 грудня, у Нововолинську.

Під час проведення дільничними офіцерами поліції профілактичної бесіди із 44-річним місцевим жителем, чоловік для засвідчення особи надав посвідчення учасника бойових дій.

Під час перевірки документу поліцейські виявили ознаки його підробки – сумніви викликала кустарним способом вклеєна фотокартка.

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, підозрілий документ вилучили. Його направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про використання завідомо підробленого документа.

Правопорушнику загрожує, зокрема, до двох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області