Поліцейські виявили у волинянина підроблене посвідчення УБД

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Інцидент трапився учора, 4 грудня, у Нововолинську.

Під час проведення дільничними офіцерами поліції профілактичної бесіди із 44-річним місцевим жителем, чоловік для засвідчення особи надав посвідчення учасника бойових дій.

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Під час перевірки документу поліцейські виявили ознаки його підробки – сумніви викликала кустарним способом вклеєна фотокартка.

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, підозрілий документ вилучили. Його направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про  використання завідомо підробленого документа.

Правопорушнику загрожує, зокрема, до двох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області

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