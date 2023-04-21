На Одещині шахрай ошукав аграріїв майже на ₴45 мільйонів

40-річний зловмисник не один рік співпрацював із фермерами та компаніями, що працюють у сфері купівлі-продажу сільськогосподарських культур, шукав їм покупців на зерно, сам купував, «втирався» в довіру, а потім заволодівав їхнім майном.

Реалізовував він свої шахрайські схеми по всій Україні протягом 2020-2022 років.

Викрили та припинили протиправні дії зловмисника працівники управління карного розшуку та слідчого управління ГУНП Одещини під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що фігурант, будучи обізнаним у механізмах купівлі-продажу зерна, знаходив аграріїв та компанії, зацікавлені в торгівлі, входив до них у довіру і перший час сумлінно виконував взяті на себе зобов’язання з перепродажу та перевезення ячменя, пшениці та соняшника. Коли ж громадяни починали вважати чоловіка надійним партнером та втрачали пильність, той починав їх дурити.

Зокрема він брав зерно, обіцяв розрахуватися за нього пізніше, однак гроші так і не повертав. В іншому випадку пропонував своє посередництво в продажі сільськогосподарських культур за вигідною ціною та їхньому перевезенні на зернові склади, після чого за допомогою третьої особи підробляв товарно-транспортні накладні, щоб ввести в оману потерпілих і створити враження, що їхній товар прибув на місце призначення, а насправді привласнював зерно та перепродував.

Загалом правопорушник завдав шести наразі встановленим потерпілим збитків майже на 45 мільйонів гривень. Не отримавши ані грошей, ані зерна, аграрії зрозуміли, що стали жертвами шахрайства, та звернулися по допомогу до поліції.

Правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його в процесуальному порядку.

З’ясувалося, що одесит вже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронних органів: у двох судах на розгляді відносно нього знаходяться обвинувальні акти за аналогічні злочини, а також за завідомо неправдиві повідомлення про мінування об’єктів інфраструктури, у тому числі судів, які він надавав спеціально для того, щоб зірвати судові засідання.

За достатньою наявністю зібраних правоохоронцями доказів, наразі слідчі повідомили правопорушнику про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненому повторно та в особливо великих розмірах (ч.ч. 2 та 4 ст. 190 Кримінального кодексу України), у підробленні офіційного документа, що видається підприємством, яке має право видавати такі документи і яке надає права з метою його використання іншою особою, вчиненому повторно, а також у використанні завідомо підробленого документа (ч.ч. 3 та 4 ст. 358 ККУ) та у співучасті у підроблення офіційного документа, що видається підприємством, яке має право видавати такі документи і яке надає права з метою його використання іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 27 й ч. 3 ст. 358 ККУ).

Підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу. Також в суд подано клопотання щодо накладення арешту на виявлено майно.

Згідно з законодавством, за скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років із конфіскацією майна.

Наразі поліцейські встановлюють всіх осіб, причетних до злочину, та інших можливих потерпілих. Якщо ви стали жертвою зернового шахрайства – повідомляйте на спецлінію «102» або звертайтеся до найближчого підрозділу поліції.

Слідство триває.

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Національна поліція України