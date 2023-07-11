на одещині судитимуть організатора підпільного цеху з виготовлення «елітного» алкоголю

57-річному чоловіку може загрожувати до 5-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями продовжує заходи з детінізації ринку підакцизної продукції. За їх результатами у травні цього року співробітники управління стратегічних розслідувань у Одеській області, ТУ БЕБ в Одеській області та Одеської обласної прокуратури встановили мешканця Білгород-Дністровського, який на території міста налагодив виробництво «елітного» алкоголю. Чоловік організував збут продукції як у регіоні, так і в інших областях.

Гараж обвинувачений обладнав необхідним знаряддям та кустарним методом виготовляв «елітний» алкоголь: горілку, ром, віскі, коньяк. Збував фальсифікат під логотипами відомих світових брендів.

У травні 2023 року поліцейські провели обшуки та вилучили понад 5200 літрів спирту та готового до збуту «алкоголю», а також барвники, ароматизатори, поліграфічну продукцію, тару тощо. Вартість вилученого майна становить понад 1 млн гривень.

Обвинувальний акт стосовно організатора скеровано до суду за ч. 1, 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Фігуранту може загрожувати до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України