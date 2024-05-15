На Одещині судитимуть ОЗГ, що займалася вивезенням ухилянтів з України

За організацію каналу нелегального переправлення чоловіків за кордон усім членам угруповання загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Протиправну діяльність правопорушників віком від 40 до 60 років викрили та припинили слідчі Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань Одеській області ДСР НПУ, 7 управління ВКР СБУ, Одеського прикордонного загону ДПС України, під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Під час слідства правоохоронці встановили, що організатор угруповання займався пошуком військовозобов’язаних чоловіків, які бажають незаконно виїхати з країни, підробленням офіційних документів, а саме наказів про працевлаштування «клієнтів» на стратегічно важливих підприємствах та посвідчень про відрядження до однієї з сусідніх країн. Також, за необхідності, забезпечував постановку на облік до територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадян, яким надається відстрочка від призову під час мобілізації у зв’язку із бронюванням їх посад.

Троє спільників виконували функції виконавців та пособників. Вони також підшукували бажаючих виїхати за кордон чоловіків, отримували від них документи, необхідні для «бронювання», та гроші у якості оплати за «послуги», розмір якої коливався від 1000 до 4500 доларів. Крім цього, вони надавали «клієнтам» консультації щодо способу перетину кордону, конфіденційності та вручали вже виготовлений пакет документів, що забезпечував «зелений коридор» у сусідню країну.

Правоохоронці припинили протиправну діяльність злочинної групи під час отримання коштів від одного з таких «клієнтів».

Під час розслідування слідчі довели причетність зловмисників до 10 епізодів переправлення чоловіків за кордон, на яких вони збагатились більш ніж на 25 тисяч доларів.

«Учасники злочинного угрупування співпрацюють з правоохоронцями. В їхніх оселях, транспортних засобах, а також в установах та підприємствах, що фігурують у справі, поліцейські провели санкціоновані обшуки. Вилучені мобільні телефони, флешнакопичувачі, частина грошей, отриманих протиправним шляхом, документація, що підтверджує протизаконну діяльність фігурантів, та інші речові докази, що становлять інтерес для слідства. В ході слідства ми зібрали достатньо доказів і висунули фігурантам обвинувачення в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, зокрема вчинені повторно, організованою групою, з корисливих мотивів. Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Обвинувальні акти ми вже скерували до суду. Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна», – розповіла начальниця відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Валентина Горошко.

Крім цього, в окреме провадження виділені матеріали відносно службової особи одного зі столичних ТЦК та СП, яка хоча і не входила до складу угруповання, але була залучена до однієї оборудки з військово-обліковою документацією.

Посадовиці повідомлено про підозру у складанні, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за ч. 1 ст. 366 Кримінального Кодексу України. Слідство у даному провадженні триває.

Одеське районне управління поліції № 1