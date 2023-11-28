На Одещині судитимуть жінку, яка «волонтерила» на власні потреби

Зловмисниця ошукала довірливих громадян з різних областей країни під приводом збору грошей на лікування дітей та військовослужбовців. Поліцейські висунули їй обвинувачення у шахрайстві. За скоєне правопорушниці загрожує від штрафу до позбавлення волі.

Співробітники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 встановили, що жителька Овідіопольської селищної територіальної громади розмістила на своїй сторінці у фейсбуці звернення до людей про допомогу у зборі грошей начебто на лікування важкопоранених військовослужбовців та важкохворих дітей, інформацію щодо яких знаходила в інтернет-просторі. Насправді допомагати людям зловмисниця не збиралася і усі кошти, які надходили на її банківський рахунок, вказаний у дописі, привласнювала.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що на «гачок» жінки потрапило 15 довірливих громадян з різних областей країни і загалом вона привласнила понад 25 тисяч гривень.

В ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігурантки правоохоронці вилучили у якості речових доказів мобільні телефони, сім-картки різних операторів, банківську картку та гроші.

«За процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури слідчі висунули громадянці обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно. Обвинувальний акт за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України скеровано до суду. Згідно з чинним законодавством, правопорушниці загрожує штраф від 51 до 68 тисяч гривень або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років», – повідомив начальник слідчого відділу територіального підрозділу поліції Василь Куралов.

Одеське районне управління поліції № 2