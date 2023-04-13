На Одещині викрили правоохоронця, який збував зброю криміналітету

Працівники ДБР викрили правоохоронця на торгівлі вибухівкою та боєприпасами.

Встановлено, що правоохоронець крав зброю у своїй військовій частині та шукав охочих придбати її серед представників криміналітету, які раніше притягувались до відповідальності за торгівлю зброєю.

За оперативними даними, ділок налагодив незаконний збут з листопада 2022 року й з того часу встиг продати набої та гранати Ф-1.

12 квітня 2023 року правоохоронця затримано під час реалізації чергової партії бойових припасів та зброї. Майже півтори тисячі патронів та пістолет правоохоронець хотів збути за 600 доларів США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у незаконному збуті зброї (ч. 1 ст. 263 КК України) та обрання йому запобіжного заходу.

Встановлюється джерело надходження зброї та інші особи, причетні до протиправної діяльності.

Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

ДБР