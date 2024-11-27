На Одещині затримали трьох паліїв адмінбудівель, двоє з них – підлітки

Молодики виконували замовлення так званого куратора в різних регіонах України. За скоєне їм загрожує позбавлення волі.

Заходи з викриття та затримання зловмисників проводили співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу ГУНП в Одеській області разом з оперативниками УКР столичного главку, співробітниками Одеського районного управління поліції № 2, УСБУ в Одеській області та ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Ними виявилися троє місцевих жителів віком 15, 17 та 20 років. Правоохоронці встановили, що наймолодший фігурант отримав через один із месенджерів замовлення від невстановленої особи за грошову винагороду здійснити підпал поштового відділення в Одеському районі. Для своєї протиправної діяльності підліток залучив двох знайомих. Прибувши у вечірній час до будівлі відділення зв’язку, вони облили її легкозаймистою рідиною та підпалили. Все це зафільмували на смартфон в якості доказу, необхідного для отримання грошей, після чого місце вчинення злочину залишили.

Вжитими спільними заходами, в результаті проведеної кропіткої роботи зі збору доказів, правоохоронці вийшли на слід зловмисників. Їх розшукали та затримали в Одесі в орендованому житлі.

За місцем мешкання фігурантів, а також на місці підпалу, поліцейські вилучили низку доказів протиправної діяльності, зокрема, залишки паливно-мастильних матеріалів, мобільні телефони, одяг та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Також встановлена причетність 17-річного фігуранта до скоєння терористичного акту в столиці. Після затримання в Одесі його було передано слідчим ГУ СБУ в м. Києві та Київської області, які повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Наразі ж слідчими Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області 15-річному та 20-тирічному фігурантам повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб, що передбачено ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Наймолодшого палія суд на час досудового слідства відправив під цілодобовий домашній арешт, а старших – до слідчого ізолятора. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років.

Також одеські поліцейські встановили причетність фігурантів до скоєння підпалу поштового відділення в Миколаєві. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Розслідування триває. На підставі доказів, які будуть зібрані в ході слідства, правоохоронці дадуть правову оцінку всім діям фігурантів та висунуть обвинувачення, яке скерують до суду.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснюється Біляївською окружною прокуратурою.

Поліцейські закликають батьків пильніше стежити за дітьми, більше часу спілкуватися з ними, цікавитися їхнім дозвіллям, наголошувати на недопустимості вчинення правопорушень, звертати увагу на їхню поведінку, на появу коштів. Звертаємось і до молоді: перш ніж погодитись на пропозицію підзаробити грошей, добре поміркуйте, чи пропозиція є законною і чи не приведе на лаву підсудних.

Відділ комунікації поліції Одещини