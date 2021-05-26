На Харківщині чоловіка засуджено до 4 років позбавлення волі за зґвалтування

За підтримання публічного обвинувачення Дергачівською окружною прокуратурою Дергачівський районний суд Харківської області визнав винним мешканця Дергачівського району за фактом зґвалтування 50-річної жінки з нанесенням легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я, та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 125, ч. 1 ст. 152 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 34-річний мешканець Дергачівського району, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зайшов до лісу, де в цей час зустрів раніше не знайому йому жінку, яка йшла додому з роботи.

Маючи на меті зґвалтувати жінку, чоловік умисно наніс удар кулаком в область обличчя, від чого жінка впала, після чого, погрожуючи фізичною розправою, застосовуючи фізичну силу, всупереч її волі, вчинив дії сексуального характеру, задовольнивши статеву пристрасть.

У результаті противоправних дій зловмисника жінці були спричинені легкі тілесні ушкодження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури