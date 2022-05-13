Поліцейській-колаборантці з Харківщини, яка супроводжувала колони окупантів, повідомлено про підозру в держзраді

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Слідчі ДБР повідомили про підозру заступниці начальника Куп’янського районного відділу поліції Харківської області в державній зраді.

Оперативники ДБР встановили, що після повномасштабного збройного вторгнення окупантів на територію України, підполковник поліції свідомо перейшла на бік ворога. На вимогу загарбників вона забезпечувала, у тому числі безперешкодне проходження колони російської військової техніки Куп’янськом. Аби догодити своїм кураторам, підозрювана на службовому автомобілі особисто супроводжувала ворожу техніку на тимчасово окупованій території.

З Днем захисника України!

13 травня 2022 року заступниці начальника райвідділу поліції повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Харківська обласна прокуратура.

ДБР попереджає, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені, а всі колаборанти будуть притягнуті до суворої відповідальності куди б вони не втекли.

ДБР

 

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