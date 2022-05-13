Поліцейській-колаборантці з Харківщини, яка супроводжувала колони окупантів, повідомлено про підозру в держзраді

Слідчі ДБР повідомили про підозру заступниці начальника Куп’янського районного відділу поліції Харківської області в державній зраді.

Оперативники ДБР встановили, що після повномасштабного збройного вторгнення окупантів на територію України, підполковник поліції свідомо перейшла на бік ворога. На вимогу загарбників вона забезпечувала, у тому числі безперешкодне проходження колони російської військової техніки Куп’янськом. Аби догодити своїм кураторам, підозрювана на службовому автомобілі особисто супроводжувала ворожу техніку на тимчасово окупованій території.

13 травня 2022 року заступниці начальника райвідділу поліції повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Харківська обласна прокуратура.

ДБР попереджає, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені, а всі колаборанти будуть притягнуті до суворої відповідальності куди б вони не втекли.

ДБР