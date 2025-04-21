На Одещині жінка вистрілила в 5-річну онуку із пневматичної гвинтівки

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Учора, 20 квітня, вдень медики повідомили поліцейським про госпіталізацію до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні дівчинки з пораненням нижньої щелепи та шиї.

Встановлюючи обставини події, правоохоронці попередньо з’ясували, що 50-річна жителька одного з населених пунктів Ізмаїльського району вирішила переховати вдома від онуків пневматичну гвинтівку їхнього батька, і випадково здійснила постріл, поціливши у 5-річну онуку, яка знаходилась поруч.

Відомості за фактом травмування дитини слідчі Ізмаїльського районного відділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 Кримінального кодексу України. Йдеться про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Максимальне покарання за це правопорушення – до двох років позбавлення волі.

В рамках провадження призначено низку судових експертиз, встановлюються повні обставини події. Слідство триває під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини