На «Одеській залізниці» привласнювали щомісяця ₴1,5 млн.

Служба безпеки України задокументувала корупційний механізм, організований посадовцями регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця». За попередніми даними, зловмисники щомісяця привласнювали близько 1,5 млн грн.

Оперативники спецслужби встановили, що організував оборудку один з чиновників служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця». Він налагодив масштабну схему нелегального продажу підлеглими залізничних квитків. Втім, готівку від «продажу» цих квитків учасники схеми привласнювали, а не вносили до залізничних кас.

За матеріалами слідства, зловмисники щоденно привласнювали приблизно 50 тис. грн. Через дії посадовців об’єкту критичної інфраструктури завдано мільйонні збитки, точний розмір яких встановлює слідство.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали «на гарячому» організаторів оборудки, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання частини щоденної «виручки».

У ході обшуків за місцем проживання та в автотранспортних засобах підозрюваних правоохоронці вилучили:

службову документацію;

майже 200 тисяч гривень та $3 тисячі;

комп’ютерну техніку і мобільні термінали із доказами протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо повідомлення учасникам схеми про підозри за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України і обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Документування протиправної діяльності проводилось оперативниками Управління СБУ в Одеській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеса.

СБУ