«На Одессу»: под Харьковом пьяный селянин разбил голову полицейскому

В селе Цуповка под Харьковом нетрезвый мужчина ударил полицейского и разбил ему голову.

Как сообщили в полиции Харьковской области, патрульные прибыли на вызов о том, что пьяный мужчина на улице ведет себя агрессивно и натравливает свою собаку на прохожих. В ответ на замечание злоумышленник ударил правоохранителя, передает УНН.

В ходе проверки установлено, что во время патрулирования к сотрудникам сектора реагирования патрульной полиции за помощью обратилась женщина, которая сообщила, что возле магазина по улице Школьной неизвестный в состоянии опьянения неадекватно себя ведет, травит свою собаку и бросается на прохожих.

На месте происшествия полицейские обнаружили 34-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и на замечание сотрудников полиции прекратить нарушение общественного порядка не реагировал. Правонарушитель подошел к одному из правоохранителей и ударил его головой в лоб. 29-летнего полицейского доставили в Дергачевскую центральную больницу.

По данному факту следователями внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершение преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.