Поліція викрила «схему» заволодіння активами неплатоспроможних банків

Одному з організаторів повідомлено про підозру.

Фінансову оборудку викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, спільно з Київською міською прокуратурою. До її організації причетні власники фінансових компаній та приватні особи. Вони розробили «схему» з привласнення активів неплатоспроможних банків, отриманих від їх реалізації, а також максимального заниження ціни під час продажу майна через аукціон.

За даними слідства, до участі на аукціон, що проводила одна з бірж, допустили компанію без сплати нею гарантійних внесків чи надання банківської гарантії. А це є головною умовою для участі у торгах.

Дана компанія стала переможцем торгів та повинна була упродовж певного часу укласти з банківськими установами договори купівлі-продажу активів. Однак цього не зробила, а відтак її було дискваліфіковано.

Відповідно до нормативних документів, у разі відмови переможця від укладання угод, гарантійний внесок перераховується на рахунки банків.

Внаслідок того, що засновник біржі свідомо допустив до участі компанію без жодних гарантій та, яка не виконала своїх зобов’язань як переможець, банкам було завдано збитків на суму понад 24 мільйони гривень.

Крім того, зважаючи на дискваліфікацію компанії, переможцем автоматично було визнано товариство із наступною по величині ціновою пропозицією, але значно меншою.

На підставі зібраних доказів директору та засновнику біржі було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

За скоєне підозрюваному може загрожувати штраф від 68 000 до 102 000 гривень або арешт на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України