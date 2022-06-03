Поліцейські затримали киянина за підозрою у торгівлі наркотиками

Поліцейські провели поверхневий огляд та вилучили у фігуранта шість згортків з амфетаміном. Тепер за скоєне правопорушнику загрожує до восьми років у в’язниці.

Під час відпрацювання території району співробітники карного розшуку Оболонського управління поліції Києва помітили чоловіка, який підозріло себе поводив. Під час поверхневого огляду працівники поліції виявили у зловмисника 5 згортків з наркотичною речовиною.

Як розповів оперуповноважений поліції столичної Оболоні Денис Кім, поліцейські встановили особу правопорушника:

«Ним виявився раніше судимий за майнові злочини місцевий мешканець, 1995 року народження. Затримали фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згідно із проведеною експертизою вилучені згортки вагою понад 25 грам — амфетамін».

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва правоохоронці територіального управління поліції повідомили затриманому про підозру у скоєні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 309 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва