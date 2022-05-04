На одному з об’єктів інфраструктури Харкова знайшли схрон з тротилом і мінами (відео)

Разом з тротилом у схованці виявлені РПГ та протитанкові міни.

Правоохоронці виявили схрон з 10 кг тротилу на одному з об’єктів інфраструктури Харкова.

Як повідомляється у Telegram-каналі Міністерства внутрішній справ, під час проведення заходів із викриття та затримання ворожих агентів та осіб, причетних до диверсійно-розвідувальної діяльності, оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області отримали інформацію про закладення вибухівки на одному з об’єктів Харкова.

Зазначається, що інформація знайшла своє підтвердження. Оперативники спільно з фахівцями вибухотехнічної служби поліції та спецпризначенцями провели обстеження території та виявили замаскований схрон зі зброєю та вибухівкою.

«Серед вилученого — РПГ, протитанкові міни та майже 10 кг тротилу», — інформує МВС.

Наголошується, що відтак поліцейські попередили можливі негативні наслідки, зокрема, запобігли підриву об’єкта.

Наразі проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності. // УНІАН