На Охтирщині затримали чоловіка за погрози та побиття працівника поліції

Зловмисник, який порушив Правила дорожнього руху вирішив, що його аргументом у спілкуванні з правоохоронцем стане застосування до нього фізичної сили та погроз. Тепер чоловіку доведеться нести не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність.

Напередодні, у вечірній час, на одній з вулиць Охтирки, поліцейський офіцер громади рухаючись на службовому транспорті побачив автомобіль, що вчинив адміністративне правопорушення, а саме створив аварійну обстановку.

Зупинивши вказане авто працівник поліції встановив, що за кермом перебував 25-річний місцевий мешканець, який був з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Поліцейський повідомив водію причину зупинки, але останній вів себе агресивно та почав висловлювати погрози застосування насильства, а згодом перейшов від погроз до дій та наніс правоохоронцю декілька ударів по тілу та обличчю. Не реагуючи на зауваження, зловмисник вчинив аналогічні дії відносно іншого працівника поліції, що прибув на місце події для підмоги.

За вчинення вказаних дій слідчі затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погрози насильством щодо працівників правоохоронного органу та умисне заподіяння побоїв працівникові правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).

На даний час судом обрано зловмиснику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області