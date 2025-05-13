На підйомнику на курорті у смт. Славсько травмовано туристку

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури повідомлено про підозру власнику товариства, яке відповідно до Статуту займається діяльністю з функціонування лижних підйомників.

За даними слідства, через невиконання рішення суду, яким була заборонена експлуатація підвісної канатної дороги на г. Погар, у січні цього року в смт. Славсько трапився нещасний випадок з туристкою. Жінка випала з крісла підйомника на канатній дорозі висотою понад 7 метрів. Внаслідок падіння вона отримала тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості. Зокрема, переломи кісток на ногах.

Встановлено, що у 2020 році суд заборонив товариству експлуатувати зазначену пасажирську підвісну канатну дорогу до усунення порушень, виявлених ГУ Держпраці. У товариства був відсутній паспорт, настанова з експлуатації та виконавча документація із монтажу підвісної дороги, не проводилися технічні огляди. А також не було дозволу на експлуатацію вказаного об’єкта, канатна дорога не була поставлена на облік, а її пуск в роботу відбувся без проведеної посадовими особами Держпраці перевірки.

Відтак, виявлені порушення створювали загрозу життю та здоров’ю пасажирів.

Однак, незважаючи на заборону, для отримання прибутку від діяльності підприємства, підозрюваний, виконуючи обов’язки директора товариства, відновив роботу підйомника.

Відтак, невиконання службовцем рішення суду призвело до травмування туристки.

Досудове розслідування триває.

Підозрюваному інкримінують умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, вчинене службовою особою (ч. 2 ст. 382 КК України).

Досудове розслідування – відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головне управління Нацполіції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури