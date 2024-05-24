На Поліссі судитимуть ділка, який розрахувався за BMW фальшивими доларами

Прокурорами Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Вараського району, якому інкримінують придбання, зберігання та збут підробленої іноземної валюти, а також незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 289 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що 23-річний раніше судимий чоловік з «напарником» налагодили збут фальшивої валюти. Так, у січні 2023 року обвинуваченому спільник передав 1550 доларів США підробленими 50-доларовими банкнотами. Купюри 2013 року емісії не відповідали аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника за лінійними розмірами, способами друку та елементами захисту.

За ці гроші обвинувачений купив у жителя Сарненщини автомобіль BMW, який у подальшому передав спільнику.

Зловмисник свою вину в інкримінованих злочинах визнає і переконує, що щиро кається.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НПУ.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури