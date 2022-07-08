На Полтавщині до 15 років за ґратами засуджено сімох учасників НЗФ РФ

За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури 7 мешканців Донеччини визнано винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та в участі у діяльності не передбаченого законом збройному формуванні (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України). Вироками суду всім їм призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокуратурою доведено, що наприкінці лютого 2022 року чоловіки вступили до так званої «народної міліції ДНР» та служили в різних відділеннях мотострілецького батальйону на посадах командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил РФ і зброю.

Приїхавши на територію Сумської області у складі незаконного збройного формування, вони виконували накази командирів російської армії, облаштовували блокпости, на яких забезпечували контрольно-пропускні функції – перевіряли документи, речі, транспортні засоби людей.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалося Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора