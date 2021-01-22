За безпідставне застосування фізичної сили та спецзасобів патрульному повідомлено про підозру 

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру поліцейському Управління патрульної поліції в

Луганській області у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством та застосуванням спеціальних засобів (ч. 2

ст.365 КК України).

За даними слідства, у січні 2020 року патрульний поліцейський, прибувши у складі екіпажу УПП в Луганській області на виклик у місті

Рубіжне, під час словесного конфлікту з потерпілим одягнув на нього кайданки, повідомив про затримання та посадив до службового автомобіля з метою доставлення до відділу поліції.

За відсутності підстав до застосування фізичної сили, з мотивів раптово виниклої неприязні правоохоронець витягнув чоловіка з автомобіля, повалив на землю та застосував до нього гумовий кийок – завдав удари по голові, рукам та тулубу, спричинивши останньому тілесні ушкодження.

На даний час тривають слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення

його від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Краматорську, оперативний супровід – Луганським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

У разі доведення вини, правоохоронцю загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури