На Полтавщині одного із військових комісарів  затримали за підозрою в одержанні хабаря

Слідчим підрозділом облуправління поліції Полтавщини, за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, за оперативного супроводження УСБУ в Полтавській області, 7-го лютого, затримано одного із військових комісарів, який вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі десять тисяч гривень від громадянина за не притягнення останнього до адміністративної відповідальності. Поліція розслідує кримінальне провадження.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив: «У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу».

Довідково. За дане корупційне правопорушення Кримінальний кодекс України передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Слідчого управління поліції Полтавщини)